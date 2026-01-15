Haberler

Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın polisle yaşadığı arbede kayıt altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı. Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

