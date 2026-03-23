Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.R.N'yi (18) takibe aldı.

Ekiplerin bir otomobile bindikleri sırada durdurmak istediği A.R.N. ile yanındaki M.Ç. (35) yaya olarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacının ardından şüpheliler yakalandı.

A.R.N'nin ikametinde yapılan aramada 695 sentetik hap, paketlenmiş satışa hazır 263 uyuşturucu madde, 4 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen M.Ç'nin, A.R.N. ile uyuşturucu madde alışverişi yapmak için buluştuğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, A.R.N. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.