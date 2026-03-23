Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı
Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 18 yaşındaki A.R.N, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin ikametinde çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.R.N'yi (18) takibe aldı.

Ekiplerin bir otomobile bindikleri sırada durdurmak istediği A.R.N. ile yanındaki M.Ç. (35) yaya olarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacının ardından şüpheliler yakalandı.

A.R.N'nin ikametinde yapılan aramada 695 sentetik hap, paketlenmiş satışa hazır 263 uyuşturucu madde, 4 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen M.Ç'nin, A.R.N. ile uyuşturucu madde alışverişi yapmak için buluştuğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, A.R.N. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

Kapısının önündeki görüntüyü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli

56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı

Trump, ülkesinin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

Kapısının önündeki görüntüyü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Güney Kore: Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarından gelenlerde kromozom mutasyonu görüldü

Bu bölgeden geçenler büyük risk altında! Test sonuçları ortaya koydu
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi