Adana'da kiralık araçlarla uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 22,5 yıl hapis istemi

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanan S.K. hakkında 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın evinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve delillerle birlikte yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı 2 otomobille uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 21 Mart 2025'te tutuklanan S.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, internet tabanlı programlardan sipariş veren kişilere uyuşturucu ulaştırdığı belirlenen S.K.'nın polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

Kiraladığı 2 otomobille uyuşturucu satarken yakalanan sanığın evinde 3 kilo 600 gram esrar, 343 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesinin ele geçirildiği iddianamede yer buldu.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K.'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

