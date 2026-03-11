Haberler

Adana'da elektrikli bisikletle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde elektrikli bisikletle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.U. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, 17,91 gram sentetik uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hapı ile yakalandığı belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli bisikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 1 Ocak'ta tutuklanan A.U. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, elektrikli bisikletinin sepetindeki havluya gizlediği 17,91 gram sentetik uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hapı, buluştuğu kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

A.U'nun telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık ise suçlamayı kabul etmedi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
