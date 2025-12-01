Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ö.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında 3 Ekim 2024'te Kurttepe Mahallesi'nde sanığın, motosiklet koltuğunun altına gizlediği 13,08 gram uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, Ö.A'nın benzer suçlardan sabıkası olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.A, "Uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.