Üye Girişi
Haberler

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve kara para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul'da yakalandı.

Fransa ve Hollanda tarafından kırmızı bülten çıkartılarak aranan 2 şüpheli, polis operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti ve kara para gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

EDİRNE SINIRINDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyet teşkilatı yurt içinde çok sayıda suçlu ve örgütle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 28 Şubat'ta Edirne İpsala Kara Hudut kapısından Türkiye'ye giriş yapan ve hakkında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

TÜRKİYE'YE GİRECEĞİ SIRADA YAKAYI ELE VERDİ

Hakkında Nisan ayında kırmızı bülten çıkartılan Marciano Eugene Ruimwijk de Türkiye'ye giriş yaptığı sırada düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

"HANGİ BÜLTENLE ARANIRSA ARANSIN NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun görüntülerine yer vererek "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hollanda İstanbul Karadağ Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500

Yorumlar (11)

JokerAllame:

yine her şey bizim ülkemizden çıkıyor herkes burda emeği geçen herkese teşekkürler :) (!)

47
5
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

iki gün önce Türk bir suç örgütü lideri de İtalya da yakalandı.

yanıt3
yanıt3
hasan durmuş:

Ne güzel ülkemiz var ya h

33
5
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

Devran döndüğünde sırma saçlıma bu hesaplar sorulacaktır.

19
3
yanıtYanıtla
Yunus Deliorman :

kime mesaj veriyon yeğen

yanıt5
yanıt4
Özcan Özcan:

ortaya atıyorum koçum.Suçlu olan herkesedir lafım bu arada yargılanmak kötü bir şey değildir ki tabi kötü bir şey yapmadıysan.

yanıt8
yanıt3
JokerAllame:

aynen öyle Özcan anlayan anladi

yanıt3
yanıt1
JokerAllame:

Özcan hakkını vermiş anlayan anlar anlamayan uyumaya devam etsin :)

yanıt2
yanıt1
Black Mamba:

Güzel ülkemiz yine şaşırtmamaya devam ediyor ,,,,

16
5
yanıtYanıtla
serkan can:

aa yinomu bizom ülkemizdo yakalando... diye boş boş yorum atmayın Türk suçluların hepside italya Fransa Rusya'da saklanıyor onları görüncede aa Fransa'da ve ya baska bir ülkede hepsi diyormusunuz ?

6
5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title