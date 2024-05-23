Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Fransa ve Hollanda tarafından kırmızı bülten çıkartılarak aranan 2 şüpheli, polis operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti ve kara para gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

EDİRNE SINIRINDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyet teşkilatı yurt içinde çok sayıda suçlu ve örgütle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 28 Şubat'ta Edirne İpsala Kara Hudut kapısından Türkiye'ye giriş yapan ve hakkında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

TÜRKİYE'YE GİRECEĞİ SIRADA YAKAYI ELE VERDİ

Hakkında Nisan ayında kırmızı bülten çıkartılan Marciano Eugene Ruimwijk de Türkiye'ye giriş yaptığı sırada düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

"HANGİ BÜLTENLE ARANIRSA ARANSIN NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun görüntülerine yer vererek "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.