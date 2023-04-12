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Sarıyer'de yakalanan ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya tutuklandı

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Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle dün gece düzenlenen operasyonla yakalanan Urfi Çetinkaya adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de gözaltına alınan ve geceyi emniyette geçiren Urfi Çetinkaya, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Ürfi Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Ürfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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