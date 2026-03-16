Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis hapis cezası verildi

Adana'da bir otel önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi. Sanık M.S. tutuklu yargılanırken, suçlamaları reddetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otel önünde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, 25 Haziran 2025'te Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otelin önünde buluştuğu kişiye 8,03 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

M.S'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildiğini aktaran savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı M.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
