Hükümlüyü yakalamaya giden polise direndiler

Olay, dün Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elçin A.'nın bir evde saklandığı tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü yakalamak için adrese operasyon düzenledi. Evde bulunanlar ve çevrede toplanan bazı kişiler, taşkınlık yaparak ekiplere zorluk çıkardı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli arbede yaşanırken, polis ekipleri kaçmaya çalışan Elçin A.'yı yakaladı. Ekip otosuna bindirilen Elçin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
