Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturması kapsamında Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli ise başka suçlardan cezaevindeyken tutuklandı.

UYUŞTURUCU madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan başka suçlardan cezaevinde bulunan 4 şüpheli hakkında da aynı operasyon kapsamında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı Yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliere yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe Ataşehir ve Ümraniye'de yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 4 şüpheli hakkında da aynı operasyon kapsamında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
