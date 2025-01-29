Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 999 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve silah ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenledi.
Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.