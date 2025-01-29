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Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 999 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenledi.

Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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