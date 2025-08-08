Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 44 yaşındaki Y.Y., düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Evinde 450 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Y.Y'nin (44) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait evde 450 gram uyuşturucu madde, öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.

Karakolda işlemleri tamamlanan Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
