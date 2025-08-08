Uyuşturucu Şüphelisi Polis Memurunun Parmağını Kopardı

Uyuşturucu Şüphelisi Polis Memurunun Parmağını Kopardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde uyuşturucu maddeler bulunan C.B. adlı şüpheli, gözaltı sırasında polis memuru BK.'nin serçe parmağını ısırarak kopardı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan C.B., gözaltına alırken polis memuru BK.'nin serçe parmağını ısırarak kopardı. Polis memuru tedaviye alınırken, şüpheli tutuklandı.

Motosikletli Polis Timleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde gece denetimi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri C.B.'yi durdurdu. Ekiplerin C.B. üzerinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu. C.B. polis ekip aracına bindirilirken polis memuru B.K.'nin serçe parmağını ısırarak kopardı. C.B., güçlükle polis aracına bindirildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru B.K. kopan parmağıyla birlikte önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtları ortaya çıkan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.