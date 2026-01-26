Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan M.K. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel