Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde " Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.A, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel