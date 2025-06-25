Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde " Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.A, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.