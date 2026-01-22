İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel