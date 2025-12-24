Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi.

Timur Savcı, soruşturmanın savcısına ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Savcı, ifade verip çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
