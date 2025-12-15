Haberler

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Aralarında Olduğu 10 Kişinin Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye yönelik uyuşturucu madde test sonuçları belli oldu. 7 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bazı isimlerin numunelerinde uyuşturucu madde tespit edilmedi.

(ANKARA) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye yönelik Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu madde testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu, 5 ve 10 Aralık'ta uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla örnek alınmak üzere kuruma sevk edilen 10 kişiye ait kan ve saç numunelerinin analizlerini tamamladı. Analizlere ilişkin raporların, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, yapılan incelemelerde bazı şahısların kan ve saç örneklerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlanırken, bazı şahısların numunelerinde herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.

Rapora göre; Ufuk Tetik'in hem kanında hem de saçında kokain ve metabolitleri tespit edildi. Ela Rumeysa Cebeci'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde esrar ile sentetik uyuşturucu ve kokain metabolitleri belirlendi. Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın kan örnekleri negatif bulunurken, saç örneklerinde kokain ve metabolitleri; Buse Öztay'da ayrıca MDMA tespit edildi.

Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kan hem de saç numunelerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Adli Tıp Kurumu, analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından hazırlanan raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiğini bildirdi.

