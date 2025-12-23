İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul'da yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yaşar Koz ve Umut Evirgen, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yaşar Koz ve Umut Evirgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Evirgen ve Koz'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Evirgen ve Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel