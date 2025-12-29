Haberler

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme iki isminde tutuklanmasına hükmetti.

  • Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı, uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklandı.
  • İş insanı Mustafa Karataş, aynı soruşturma kapsamında adli kontrol ile serbest bırakıldı.
  • Veyis Ateş evinde, Taner Çağlı ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla ilglili inceleme sürüyor.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle; Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Talep doğrultusunda karar veren hâkimlik, Ateş ve Çağlı'nın tutuklanmasına, Karataş'ın da adlî kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Serhat Yılmaz
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Tüm ülke müptezel , bende diyorum neden yükselişe geçmiyoruz . Meğerse hep uçuştaymışız

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

türkiye erken seçime değil de rejime giriyor gibi sanki erdoğan seçimde kaybettede ohal ilan ederler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadir sariozkan:

Devis SERE Fs itioldu yatsih icerde pusttt

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıemre korçekmez:

Veysi ateşle aynı koğuşta olanlara geçmiş olsun osuruğa boğuldular.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

yalamanın sonu budur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

