Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla ilglili inceleme sürüyor.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle; Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Talep doğrultusunda karar veren hâkimlik, Ateş ve Çağlı'nın tutuklanmasına, Karataş'ın da adlî kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.