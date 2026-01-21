Haberler

Esat Yontuç hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yontuç'un yurtdışında olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontuç'un yurtdışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
