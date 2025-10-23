Haberler

Uyuşturucu Soruşturmasında Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı. E.B. adlı şüpheli, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu. E.B.'nin daha önce uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.B'nin (31) kullandığı araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

E.B'nin üst aramasında, ruhsatsız tabanca, 24,6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Yapılan sorgulamasında, E.B'nin uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 17 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla ilçedeki bir eve baskın düzenlenmiş, ev ve çevresinde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, 191 gram kokain, 105 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 lira ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan E.B, E.Ö, R.C. ve S.K. tutuklanmıştı.

Şüpheli E.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
