İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri için adli kontrol tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
