Ankara'da 2025'te uyuşturucudan 1997 kişi tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 1997 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yaptı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturmalarda, 1997 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 656 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.