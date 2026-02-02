Haberler

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan A.A.'ya 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezası verildi. Sanığın daha önce benzer suçlardan kaydı bulunuyor.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 8 Şubat 2025'te Özgür Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 49,68 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
