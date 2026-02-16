Bursa'da Uyuşturucu Almak İçin Gelen Kişi Darbedilerek Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinden Yıldırım ilçesine uyuşturucu almak için gelen M.A. (23) parası alınıp, darbedilerek ağır yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli uyuşturucu tacirini arıyor.

Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'de yaşayan M.A., uyuşturucu almak için arkadaşı K.G.'nin otomobiliyle Yıldırım ilçesine geldi. Burada buluştuğu motosikletli şüpheli, uyuşturucu almaya gideceklerini söyleyip M.A.'yı motosikletin arkasına aldı. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra duran şüpheli, 2 bin TL'yi alıp M.A.'yı darbedip kaçtı. Aldığı darbelerle yere yığılan M.A.'nın çenesi kırıldı. Arkadaşının aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen M.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.