Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Süpürme' operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli düzenlenen, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda yakalanan 66 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu 75 şüphelinin yakalanması için Ankara, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa'da 14 Haziran'da operasyon düzenledi.

"Süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonlarda, 66 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda, 5 kilo 387 gram eroin, 270,5 gram metamfetamin, 50,3 gram esrar, 10 gram bonzai, 4 bin 372 sentetik ecza, 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17'si kurusıkı olmak üzere 68 tabanca fişeği, 52 kartuş, 7 şarjör, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan 7 cam aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 70 bin 410 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen eroinin 3 kilo 800 gramının Ankara'da bir yerde gömülü bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, toprağa gömdükleri bu eroini yerinden çıkarmaya gittiklerini, bulamayınca sel nedeniyle kaybolduğunu düşündüklerini söyledikleri belirtildi.