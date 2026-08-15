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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ihbar üzerine Subatan Mahallesi'nde 74 yaşındaki G.Ç'nin evine düzenlenen baskında kubar esrar, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Subatan Mahallesi'nde G.Ç'nin (74) adresine baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada kubar esrar, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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