Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i Kastamonu'da tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i Kastamonu'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 pürmüz tipi çakmak, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.