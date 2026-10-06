Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i Kastamonu'da tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 pürmüz tipi çakmak, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı