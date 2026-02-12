Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı

Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi nüfusuyla 5 şehri geride bıraktı

Mahalle değil sanki metropol! Nüfusuyla 5 ili geride bıraktı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün