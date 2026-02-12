Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bir kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı.
Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel