Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu madde satışı ve sokak satıcılarına yönelik uzun süreli takip sonrası gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve sokak satıcılarına yönelik ilçelerde uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü.

İki ayı aşkındır yürütülen çalışma kapsamında, iletişimin denetlenmesi tedbirleri uygulandı, ara yakalamalarla suç faaliyetleri deşifre edildi ve örgütlü yapı tüm yönleriyle ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyondaki aramalarda, 491 sentetik hap, 17 gram uyuşturucu maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf