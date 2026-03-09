Van ve Hakkari'de 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 198 kilo esrar, 112 kilo metamfetamin ve 10 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını belirtilerek, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı