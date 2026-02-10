İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 gözaltı

İSTANBUL merkezli 14 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli gözaltına alındı. Grupların kapatılması için hukuki süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının polisiye tedbirlerden kaçmak için anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden bir pazar ağı kurmaya çalıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında bu gruplarda ve kanallarda yönetici, moderatör olarak faaliyet gösteren şüpheliler tespit edilip, gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

305 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede 346 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 305 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.