Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.G. ve H.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.