Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.G. ve H.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel