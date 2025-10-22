Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 6 ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hassas burunlu köpek Dalak'ın da kullanıldığı aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca mermisi, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi. 10 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya görüldü.