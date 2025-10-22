Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Adıyaman Gölbaşı'nda jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 6 ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hassas burunlu köpek Dalak'ın da kullanıldığı aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca mermisi, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi. 10 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya görüldü.

