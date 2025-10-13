Uyuşturucu Operasyonu: Şişli'de Bir Kişi Tutuklandı

Şişli'de, aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, 11 Ekim'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş yaklaşık 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 cep telefonu ve 16 bin 700 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.