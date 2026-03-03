Haberler

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin 5 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen 5 şüpheli, jandarmaya açtıkları ateş sonucu bir jandarmanın yaralanmasının ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu imal ve ticareti ile kamu görevlisine karşı suçlardan tutuklanmaları talep edildi.

Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanmaları talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. ve E.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, A.S. ve H.B.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük H.K. de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan O.I'nın, olayla ilgisi bulunmadığı anlaşıldığından serbest bırakıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturmanın devamında diğer şüpheliler de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
