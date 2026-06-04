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Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 129 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 135 şüpheliden 129'unun tutuklandığını, 6'sına adli kontrol uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 135 şüpheliden 129'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlara, 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timinden oluşan 900 jandarma personeli ile 10 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 129'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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