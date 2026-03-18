73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 958 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 73 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 ton uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 958 şüpheli yakalandı. 475'i tutuklandı. 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

