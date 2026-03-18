73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 958 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1,1 ton uyuşturucu madde ve 412 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 958 şüpheli yakalandı, 475'i tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: 73 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 ton uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 958 şüpheli yakalandı. 475'i tutuklandı. 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı