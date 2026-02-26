Haberler

BM: 1,6 milyar ölümcül fentanil üretilebilecek sevkiyata engel olundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), uluslararası erken uyarı sistemi sayesinde fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların sevkiyatını engelleyerek, 1,6 milyar ölümcül dozun önüne geçti. INCB'nin 2025 Yılı Raporu, bu adımı gümrük işbirliğinin hayati rolü olarak vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), uluslararası erken uyarı sistemi sayesinde 1,6 milyar ölümcül doz üretilebilecek fentanil yapımında kullanılan kimyasalların sevkiyatının engellendiğini bildirdi.

INCB'nin "2025 Yılı Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, uluslararası erken uyarı sistemi sayesinde 1,6 milyar ölümcül doz üretilebilecek fentanil yapımında kullanılan kimyasalların sevkiyatının engellendiği belirtildi.

Bu adımın, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede gösterilen işbirliğinin hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, "Sevkiyat ele geçirilmemiş olsaydı, tahmini 1,4 ila 3,3 ton fentanil, yani 700 milyon ila 1,6 milyar doz ölümcül uyuşturucu üretmek için kullanılabilirdi." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Mart 2025'te yaşanan bu olayın, INCB'nin işbirliği açısından "uluslararası başarı öyküsü" olarak nitelendirildi.

Kaçakçılık ağlarının hızla yeni koşullara uyum sağladığı konusunda uyarı yapılan raporda, Batı ve Orta Avrupa'ya kokain kaçakçılığının önemli ölçüde arttığına dikkati çekildi.

"INCB'nin rolü, ülkeler ve bölgelerin işbirliği çabalarını güçlendirmek"

INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Viyana Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve kötüye kullanımıyla mücadele ederken, temel ilaçların bulunabilirliğini sağlamak son 60 yıldır neredeyse evrensel olarak destek gören sağlam işbirliği çerçevesi olan uyuşturucu kontrolü sözleşmeleri aracılığıyla etkili bir şekilde yapıldı." dedi.

Atasoy, INCB'nin rolünün, ülkeler ve bölgelerin işbirliği çabalarını güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

İnsan sağlığını yasa dışı uyuşturucuların tehlikelerinden korumanın, ortak sorumluluk olduğuna işaret eden Atasoy, uluslararası uyuşturucu kontrol sisteminin, ülkelerin birlikte çalışma istekliliği ve kapasitesine bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı