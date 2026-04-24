Haberler

Uyuşturucu imalathanesine baskında 92 bin sentetik hap ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kilolarca ham madde ve toplam 92 bin sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi ASTİM Sanayi içinde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, önceki gün harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca üretim noktasında nakliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler Ramazan Ç., Taha C. ve Anıl G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

