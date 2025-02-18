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Uyuşturucu İle Kaçış: 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu İle Kaçış: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Üsküdar'da, polisin kovalamacası sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu madde atan 3 kişi tutuklandı. Olayda 5 bin 568 sentetik ecza hapı ile 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu madde atan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede 14 Şubat'ta polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracın sürücüsü kaçtı.

Ekiplerin kovalamaya başladığı araçtan atılan 2 kutuda, 398 tablet olmak üzere 5 bin 568 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araçtaki A.U., S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız silah ve 15 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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