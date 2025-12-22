Haberler

Aydın'da Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü D.D. (20) gözaltına alındı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü D.D. (20), gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir-Aydın otoyolun Germencik gişelerinde yol kontrol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü D.D., gözaltına alındı. Uyuşturucu etkisi altında otomobil kullandığı da tespit edilen D.D.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

