Uyuşturucu Hap Taşıyan Sürücü Tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde 560 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Sürücü S.B. (20) tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan ve içerisinde uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Uyuşturucu madde taşıyan otomobili tespit eden ekipler, İzmir-Ankara Caddesi üzerinde durdurdukları araçta 560 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B. (20) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.