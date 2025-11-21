Uyuşturucu Etkisiyle Halüsinasyon Geçiren Şahıs, Kızı Çıplak Zannetti

'HALÜSİNASYON GÖRÜP, KIZI ÇIPLAK ZANNETTİM'

Bursa'da, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadına, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalışan Tugay Keleş'in (31) savcılıktaki ifadesinde, "Uyuşturucu etkisindeydim. Kızı görünce bir garip oldum. Sanırım halüsinasyon görüp, kızı çıplak zannettim" dediği öğrenildi.

Yiğithan HÜYÜK/Bursa,