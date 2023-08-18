Uyuşturucu bağımlısı genç cami tuvaletinde ölü bulundu

Ataşehir'de 28 yaşındaki Hüseyin T. bir genç yüksek dozda uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde hayatını kaybetti. Olay, Yeniçamlıca Mahallesinde meydana geldi. Yeniçamlıca Merkez Camine tuvalete gelen bir vatandaş lavabolar kısmında yatan bir var gördü. Yerde yatan kişiden ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kısa sürede kişinin Hüseyin T. (28), olduğu belirlendi. Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı tuvalete de uyuşturucu kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca tuvalette enjektör ve diğer malzemelerde ele geçirildi. Gencin cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.