Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Ailesiyle Tartıştıktan Sonra Evi Ateşe Verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.Y, ailesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, H.Y gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan H.Y, ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından H.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel