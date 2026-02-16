Haberler

Uyuşturucu satıcısı tarafından parası alınıp, darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinden uyuşturucu almak için Yıldırım ilçesine giden M.A., şüpheli tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinden Yıldırım ilçesine uyuşturucu almak için gelen M.A. (23) parası alınıp, darbedilerek ağır yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli uyuşturucu tacirini arıyor.

Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'de yaşayan M.A., uyuşturucu almak için arkadaşı K.G.'nin otomobiliyle Yıldırım ilçesine geldi. Burada buluştuğu motosikletli şüpheli, uyuşturucu almaya gideceklerini söyleyip M.A.'yı motosikletin arkasına aldı. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra duran şüpheli, 2 bin TL'yi alıp M.A.'yı darbedip kaçtı. Aldığı darbelerle yere yığılan M.A.'nın çenesi kırıldı. Arkadaşının aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen M.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay