Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Anıtkabir'i ziyaret etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığının 79'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Rıdvan Güleç ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güleç, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Güleç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, Uyuşmazlık Mahkemesinin 79'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesinin mensupları olarak bizlere kazandırdığınız Cumhuriyetimiz için şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."