Uykuyu bölen lezzet 'Büryan kebabı'

SİİRT - Siirt'te, gece saatlerinde özel yapım kuyularda buharla pişirilip, sabahın erken saatlerinde servis edilen büryan kebabı şehrin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yerini alıyor.

Kuzu etinin kuyuda buharla pişirilmesiyle yapılan ve asırlık tarihiyle şehrin önemli bir kültürü haline gelen Siirt büryan kebabı 750 derecelik ateşte, yaklaşık 2 saat aralığında pişen ve gün ağarmadan tezgahlara sunuluyor. Büryan kebabı yerli ve yabancılar tarafından yoğun talep görüyor. Büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinlik ve bir metre çapındaki tandırlarda kuzu etinin odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp; "Her gece saat 01.30'da dükkanlarımızı açıyor ve tandırımızı yakıyoruz. Sabah saat 04.30'da büryanı servise sunuyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 saat piştikten sonra servise sunuyoruz. Büryan Siirt'in ana vatanı olduğu için yaklaşık olarak günde bir tondan fazla et tüketilmektedir. Şu anda porsiyon 100 gram olmak üzere 100 TL'dir, kemiklisi ise 200 gramı 100 TL şeklindedir" ifadelerini kullandı.

Adil Kaya adlı müşteri ise çok lezzetli bir yemek olduğunu belirterek, "Büryan Siirt'in önemli yemeklerinden biridir. Sık sık yediğimiz bir yemektir. Her hafta muhakkak gelmeye çalışıyoruz ve çok beğeniyoruz" dedi.